Francuska i Holandija bez golova, Austrija pobjedom eliminisala Poljsku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Francuske i Holandije igrali su Lajpcigu 0:0, u utakmici drugog kola D grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

To je prvi duel u dosadašnjem dijelu šampionata koji je završen bez golova.

Holandija je u 69. minutu povela, strijelac je bio Ćavi Simons, ali je pogodak poništen, nakon konsultacija u Var sobi.

Sudije su, nakon dugog razmišljanja, procijenile da je bek Holandije smetao golmanu Francuske.

U drugom meču D grupe, fudbaleri Austrije pobijedili su u Berlinu selekciju Poljske 3:1 i ostvarili prvi trijumf na šampionatu, nakon startnog poraza od Francuske 1:0.

Poljska je nakon drugog kola bez bodova i šansi za osminu finala.

Austriju su do pobjede vodili Gernot Trauner u devetom, Krištof Baumgartner u 67. i Marko Arnautović iz jedanaesterca u 78. minutu.

Jedini pogodak za Poljsku postigao je Krištof Pjontek u 30. minutu.

Francuska i Holandija, nakon dva odigrana kola, imaju po četiri boda.

Austrija je osvojila tri, dok je Poljska bez bodova.

Pobjedu u E grupi ranije danas ostvarila je Ukrajina, koja je u Dizeldorfu savladala Slovačku 2:1.

Slovačka, koja je na startu iznenadila Belgiju 1:0, povela je golom Ivana Šranca u 17. minutu.

Izjednačio je Mikola Šaparenko u 54. minutu. Potpuni preokret, za prvi trijumf na šampionatu, kopmletirao je Roman Jaremčuk u 80. minutu.

Ukrajina je na startu izgubila od Rumunije 3:0.

U drugom meču te grupe, sjutra u 21 sat, rivali će biti Belgija i Rumunija.

Za sjutra zakazani su i dueli F grupe, između Gruzije i Češke (15), odnosno Turske i Portugala (18).

