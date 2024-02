Formiran predmet povodom dešavanja na utakmici između Mladosti i Dečića

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar, uz koordinaciju državnog tužioca, formirali su predmet povodom objavljenog video snimka sa fudbalske utakmice između Mladosti i Dečića.

Saopšteno je da službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala, preduzimaju mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti da li je izvršeno krivično djelo dogovaranje ishoda takmičenja.

“Po nalogu postupajućeg državnog tužioca, u toku je pribavljanje dokumentacije od Fudbalskog saveza, kao i prikupljanje obavještenja od određenog broja igrača, trenera, kao i građana. O ishodu preduzetih aktivnosti javnost će biti blagovremeno obaviještena”, saopšteno je iz Uprave policije.

Interesovanje za duel 22. kola Meridianbet Prve crnogorske lige izazvala je skandalozna reakcija fudbalera Mladosti Zvonka Ceklića koji je u svom kaznenom prostoru “izbjegao” loptu koja je krenula ka golu nakon šuta protivničkog igrača Bojana Matića.

Dečić je tim pogotkom poveo 1:0, a kasnije slavio je 3:0.

