FK Budućnost: Fer – plej, ali u nefer uslovima

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) još jednom se potrudio da isti uslovi ne važe za sve prvoligaše, saopšteno je iz Fudbalskog kluba Budućnost uoči posljednjeg kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Podgorički klub saopštio je da je Takmičarska komisija FSCG odlučila da se utakmica između Arsenala i Sutjeske igra u Radanovićima, a Komisija za bezbjednost i sigurnost te asocijavije odobrila da se igra pred navijačima oba kluba.

“Razlog koji nam je nezvanično saopšten – da uslovi budu fer – plej. Na istom tom mjestu 8. marta 2023. godine, u okviru 24. kola, naš klub je igrao protiv Arsenala bez prisustva publike, jer stadion (!?) u Donjoj Sutvari ne ispunjava uslove da se utakmica igra pred navijačima oba kluba i da ga nije moguće obezbijediti. Sada, skoro dva mjeseca kasnije – to je moguće. I sada je to fer – plej!, piše u saopštenju.

U podgoričkom klubu smatraju da posljednji potez FSCG jasno poručuje da se – direktno ili indirektno – radi protiv kluba i isključivo na njegovu štetu.

“FSCG se prema nekome odnosi fer, a prema Budućnosti nefer”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da su u podgoričkom klubu ćutali i tog 8. marta uprkos tome što su znali da je utakmica mogla da se igra u Kotoru, gdje mogu da prisustvuju navijači oba tima, kao i na gostovanju Dečiću u okviru 30. kola domaćeg šampionata 15. aprila 2023. godine na igralištu OFK Titograda.

“A znali smo da su Tuzani mogli da organizuju utakmicu na DG areni, gdje su nešto kasnije pred navijačima oba tima ugostili Sutjesku u polufinalu Kupa. Ćutali smo i pet dana kasnije, kada je teren u Pljevljima u odloženoj utakmici 22. kola više ličio na pašnjak nego na teren, jer ga niko danima nije ni pokosio, ni pripremio za utakmicu, a o smeću koje nas je dočekalo u svlačionici da i ne pričamo”, stoji u saopštenju.

Podsjećaju da su ostali nijemi i nakon najvećeg derbija domaćeg fudbala, kada je nakon remija u 32. kolu u Nikšiću, isključeni pomoćni trener Sutjeske ušao u teren da se obračunava sa igračima Budućnosti i kada je doktor Sutjeske kružio oko svlačionica, gađao i na kraju fizički nasrnuo na fizioterapeuta podgoričkog tima.

“Nismo primjetili da je neko nakon te frke snosio posljedice ili da mu je – što je normalno i što se očekivalo – zabranjeno da određeni period radi u fudbalu. Ćutali smo i kada je naš najveći rival postizao golove iz ofsajda i nepostojećih penala održavajući tako bodovnu razliku. Ćutali, iako imamo pravo da se pitamo kako to da nam – ekipi koja se bori za titulu i koja napada – nije sviran nijedan penal tokom proljeća”, pišemu saopštenju.

Navodi se da se nijesu oglašavali jer, kako su kazali, nijesu željeli da prave cirkus od domaćeg takmičenja.

“Ali, više ne možemo! A neka sportska javnost sama presudi da li je Budućnost imala identične uslove kao ostali – i što se tiče golova, suđenja i odnosa oko zatvaranja tribina. Fer – plej, kako kažete, ali u nefer uslovima!, piše u saopštenju.

Navodi se da saopštenje za javnost nije pravdanje niti alibi, jer sami odlučuju o svojoj sudbini.

“A sve u nadi da će utakmica protiv Mornara istinski proteći u izvornim fer – plej uslovima”, piše u saopštenju.

