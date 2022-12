Fjuri odbranio titulu

Podgorica, (MINA) – Engleski bokser Tajson Fjuri odbranio je titulu profesionalnog prvaka svijeta teške kategorije u WBC verziji.

On je u Londonu, tehničkim nokautom, pobijedio sunarodnika Dereka Čisoru, deset sekundi prije kraja desete runde.

Fjuri je tokom čitave borbe bio bolji, zadao je mnogo više udaraca, a sudija Lahlin je odlučio da prekine meč pošto se Čisori potpuno zatvorilo oko od otoka.

Sudija je i ranije želio da prekine meč, ali Čisora nije želio da odustane.

To je bila njihova treća borba, a Fjuri je dobio i prethodne dvije 2011. i 2014. godine.

Fjuri je neporažen u 33 borbe, dok je Čisora izgubio četiri puta u posljednjih pet mečeva.

Fjuri je u aprilu pobijedio Dilijana Vajta i poslije te pobjede objavio je kraj karijere, ali se predomislio.

Borbu na stadionu Totenhema u Londonu sudio je crnogorski sudija Predrag Aleksić.

