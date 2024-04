Ferstepen nastavio dominaciju

Podgorica, (MINA) – Vozač Rer Bula, Holanđanin Maks Ferstapen pobjednik je pete trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1, koja je vožena danas za Veliku nagradu Kine.

Zvanični šampion nastavio je dominaciju i ostvario četvrtu pobjedu ove sezone, 58. u karijeri, u Formuli 1.

Šangaj je 30. staza na kojoj je trijumfovao, a trku je završio u vremenu.

Ove sezone slavio je i u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Japanu.

Kao drugoplasirani, sa 12 sekundi zaostatka, završio je Lando Noris iz Meklarena, dok je treći bio Serhio Peres iz Red Bula.

Na četvrtom mjestu završio je Šarl Lekler, a peti njegov klupski kolega iz Ferarija Karlos Sains.

Među prvih deset su još Džordž Rasel u Mercedesu i Fernando Alonso u Aston Martinu, Oskar Piastri u Meklarenu, Luis Hamilton i Niko Hulkenberg u Hasu.

Ferstapen je vodeći u generalnom plasmanu sa 110 bodova i ima 35 više od drugoplasiranog Peresa.

Ovogodišnji šampionat biće nastavljen 5. maja Velikom nagradom Majamija.

