Fakultetu za sport derbi kola, Ekonomiti i dalje maksimalni

Podgorica, (MINA) – Ekipa nikšićkog fakulteta za sport i fizičko vaspitanje pobijedila je u Podgorici sastav Pravnog fakulteta 71:67, u derbiju četvrtog kola A grupe Meridianbet Studentske košarkaške lige Crne Gore.

U neizvjesnom meču pobjednika je odlučila penal završnica, u kojem je odlučujući doprinos dao Bulatović.

On je realizovao pet od šest slobodnih bacanja, a meč je završio sa 26 poena.

U poraženoj ekipi najbolji je bio Bailović sa 45 poena.

U drugom meču grupe A, Građevinski fakultet je bez većih problema savladao Mašinski fakultet 47:38.

U grupi B, Ekonomski fakultet je i dalje neporažen.

U ovom kolu slavio je Studentskog doma iz Nikšića 94:71.

U ostalim mečevima grupe B, Medicinski fakultet je savladao kolege sa Biotehničkog fakulteta 54:43, dok je vicešampionska ekipa Elektrotehničkog fakulteta, koja je nastupila sa samo pet igrača, savladala ekipu Univerziteta Donja Gorica 77:49.

