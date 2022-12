Fakultet za sport iz Ljubljane partner CSA

Podgorica, (MINA) – Fakultet za sport Univerziteta u Ljubljani podržaće jubilarnu, 20. međunarodnu naučnu konferenciju Crnogorske sportske akademije (CSA) i biće njen partner, predviđeno je ugovorom o poslovnoj saradnji.

Ugovor su potpisali dekan Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani Damir Karpljuk i predsjednik CSA Duško Bjelica.

Ranije je ugovor sa organizatorom najvećeg međunarodnog naučnog skupa u Jugoistočnoj Evropi potpisao Kineziološki fakultet iz Zagreba, dok je suorganizator tog prestižnog naučnog skupa Kineziloški fakultet Sveučilišta u Splitu.

“Na taj način smo potvrdili da naša naučna međunarodna konferencija koja se nalazi na programu Evropskog koledža sportskih nauka i za sad ima i tri važna partnera iz država Evropske unije svake godine sve više dobija na kvalitetu, sadržaju i obimu koji je prepoznat i na Islandu i u Sjedinjenim Američkim Državama, odakle nam dolaze i brojni predavači”, kazao je Bjelica.

On je najavio da će nakon novogodišnjih praznika biti poznat i sastav svih plenarnih predavača, program trodnevne doktorske škole kao i predstavljeni naučni časopisi CSA.

“Biće održana i zasebna sesija urednika brojnih časopisa koji će imati tematski sastanak i daljem razvoju sportskih nauka”, kazao je Bjelica.

Govoreći o mogućnosti da pored Crnogorskog olimpijskog komiteta partneri naučne konferencije bude još nekoliko evropskih i svjetskih sportskih asocijacija, Bjelica je naglasio da ne želi da saopštava njihova imena jer još nijesu potpuno definasane sve aktivnosti tih organizacija.

Jubilarna, 20. međunarodna naučna konferenciju CSA biće održana u aprilu naredne godine u Cavtatu, a očekuje se učešće naučnih, stručnih i sportskih radnika iz svih država Evrope, ali i sa ostalih kontinenata.

