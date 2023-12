Erović najbolji trener

Podgorica, (MINA) – Osman Erović najbolji je atletski trener Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom izboru Trenerske organizacije Atletskog saveza.

Erović je trener Atletskog kluba Jedinstvo iz Bijelog Polja i selektor reprezentacije Crne Gore.

Nagrađen je za izuzetne rezultate njegovih takmičara ostvarenih na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Član bjelopoljskog kluba, Risto Drobnjak, osvojio je bronzanu medalju na Igrama malih zemalja Evrope na Malti, a takmičari koje Erović trenira imali su po dvije norme za Evropski zimski kupi bacača u Portugalu, Balkansko prvenstvo u dvorani u Istanbulu i Prvenstvo Balkana na otvorenom u Kraljevu.

Specijalno priznanje pripalo je treneru Atletskog kluba Tara iz Mojkovca, Danilu Ristiću, čija je atletičarka Vesna Kljajević u 2023. godini ostvarila norme za Evropsko prvenstvo za juniore U20 u Jerusalimu (14,71 m) i Svjetsko prvenstvo za juniore u Limi.

Posebna priznanja za ostvarene rezultate, ispunjene norme za međunarodna takmičenja dodijeljena su Sanji Đurnić (AK Sanja), Bojani Đurković (Mornar), Ljubiši Maroviću (Orion), Branislavu Maslovariću (Jedinstvo), Željku Ćavaru (Tempo), Dragu Musiću (Nikšić), Ivanu Pavlićeviću (Milenijum) i Slavoljubu Miladinoviću (Milenijum).

