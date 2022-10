EP rezultati – Radunović bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Tamara Radunović nije uspjela da se plasirala u finale Evropskog prvenstva u Budvi.

Ona je danas u polufinalnom meč kategorije do 70 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, poražena od Ani Hovsepian iz Jermenije.

Radunović je plasmanom u polufinale obezbijedila bronzanu medalju.

Ona je voljom žrijeba bila slobodna u osmini finala, dok je u četvrtfinalnoj borbi eliminisala Aleksandru Rapaić iz Srbije.

Za plasman u finale, oko 18 sati, boriće se Bojana Gojković, u kategoriji do 54 kilograma.

Njena protivnica biće Jekaterina Sičeva iz Jermenije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS