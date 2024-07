Engleska u finalu EP, eliminisala Holandiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Engleske drugi put uzastopno igraće u finalu Evropskog prvenstva.

Engleska je večeras u Dortmundu, u polufinalnom meču, savladala Holandiju 2:1.

Holandiju je u vođstvo doveo Ćavi Simons u osmom minutu.

Izjednačio je Hari Kejn u 18. iz jedanaesterca, a pitanje pobjednika riješio je Oli Votkins u 90. minutu.

Rival selekciji Engleske u nedjeljnom finalnom meču biće Španija, koja je juče pobijedila Francusku 2:1.

