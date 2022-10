EHF Eurokup – Poraz Lovćena u Sandefjordu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena poraženi su danas u Sandefjordu od norveškog Runara 32:21 (14:9), u prvoj utakmici drugog kola EHF Eurokupa.

Lovćen je u Sandefjordu pružio koliko je mogao, poveo je na startu, u 24. minutu imao je zaostatak od tri (11:8), a u nastavku nekoliko puta po sedam golova.

Domaćin je u finišu meča došao do dvocifrene prednosti.

Runar je do pobjede vodio Kristofer Rambo sa deset golova.

U cetinjskoj ekipi Petar Eraković i Filip Krivokapić postigli su po pet, dok su sa po tri pogotka meč završili Darko Pejović i Igor Radojević.

Revanš utakmica na programu je 5. novembra na Cetinju.

Cetinjski tim nakon tri sezone vratio se na evropsku scenu.

Ujedno poslije 13 godina odigraće međunarodnu utakmicu pred svojim navijačima.

