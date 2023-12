Džudisti Ibra u Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Džudisti Ibra nastupiće u subotu u Beogradu na turniru Lige evropskih šampiona, saopšteno je iz rožajskog kluba.

Navodi se da će to biti prvi nastup Ibra na klupskoj evropskoj sceni.

Najozbiljnije konkurente u borbi za visok plasman i imaće u francuskom Pari sen Žermenu, grčkom Arisu, beogradskoj Crvenoj zvezdi i gruzijskom Fajteru /Fighter/ i .

Trener Ibra, Omer Nurković, kazao je da je rožajski klub hrabro ušao u veoma zahtjevan i skup projekat.

“Pored standardnih reprezentativaca iz Rožaja, Refika Bećiragića i braće Nurković, angažovali smo jos nekoliko reprezentativaca Crne Gore kao i dva internacionalna pojačanja”, rekao je Nurković.

On je podsjetio da Ibar sljedeće godine slavi veliki jubilej – 30 godina postojanja i da učešćem u Ligi šampiona i sličnim aktivnostima na najbolji mogući način doprinose razvoju i promociji sporta u Rožajama i Crnoj Gori.

“Želio bih da se zahvalim ministru Dragoslavu Šćekiću na razgovoru i naporu da nas podrži u ovom istorijskom poduhvatu. Zahvalio bih se i lokalnoj samoupravi na podrsci, kao i Ervinu Ibrahimoviću”, kazao je Nurković.

Kapiten Srđan Mrvaljevic rekao je da je format takmičenja rezervisan samo za najbolje klubove Evrope.

“Velika mi je čast što ću biti kapiten ove ekipe. Mozda zvuči neverovatno, ali verujem da možemo napraviti iznenađenje i osvojiti medalju. Poznajem sve te momke i znam da su svi spremni da damo sve što imaju i mogu kako bi Rožajama i Crnoj Gori donjeli medalju sa najprestižnijeg klupskog takmičenja”, rekao je Mrvaljević.

On se zahvalio svim ljudima koji su podržali Džudo klub Ibar, posebno ističući velikog humanistu Hajriza Brvčaka.

Rožajski klub u beogradskoj Štark areni nastupiće u sastavu Refik Bećiragić, Jusuf Nurković, Karamat Huseynov (do 66), Nikola Gardašević, Jahja Nurković (do 73), Srđan Mrvaljević, Junus Nurković, Frank de Vit (NED, do 81), Novo Raičević, Jakub Nurković (do 90), Anto Dubreta, Andrija Martinović i Petar Goranović (preko 90).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS