Džudista Stefan Kovinić eliminisan u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Stefan Kovinić u prvom kolu završio je nastup na Svjetskom kadetskom prvenstvu u Zagrebu.

On je danas na startu takmičenja u kategoriji preko 90 kilograma poražen od Mateje Borojevića iz Srbije.

U kategoriji preko 90 kilograma prijavljeno je bilo 29 boraca.

Zlatnu medalju osvojio je Francuz Mateo Akiana Mongo, koji je u finalnom meču pobijedio Ibrahima Tataroglua iz Turske.

Bronzanim odličjima okitili su se Šotiko Gočiašvili iz Gruzije i Ramazan Ahmadov iz Azerbejdžana, koji je u meču za treće mejsto pobijedio Borojevića.

Šampionat u Zagrebu okupio je 576 takmičara, 316 u muškoj i 260 u ženskoj konkurenciji, iz 64 države.

