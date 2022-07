Dži-junit najbolji i u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Barska ekipa Dži-junit /G-unit/ pobjednik je basket turnira 3×3 Montenegro 2K22 u Pljevljima.

Turnir je treću godinu zaredom organizovan u saradnji sa Opštinom Pljevlja, pod nazivom Baci drogu u koš.

Barani u sastavu Marko Mijović, Miloš Milošević, Marko Dabanović i Aleksa Vujadinović osvojili su četvrti turnir u nizu, nakon što su bili najbolji i u Skoplju, Zeti i Foči.

“Zbog velikog interesovanja i u Pljevljima su se igrali kvalifikacioni mečevi, a mjesto u glavnom žrijebu izborile su ekipe Hotel Diatreta i Frulaši. Po dva najbolja tima iz četiri grupe igrala su u nokaut fazi, a do polufinala, pored prva dva nosioca, ekipa Kodio i Dži junit dogurao je i pljevaljski sastav 4SOBE kao i ekipa NLO.

Kodio je u polufinalu eliminisao 4SOBE 21:12, Dži junit 21:9 ekipu NLO.

Finale je bilo neizvjesno do samog kraja, igralo se poen za poen, a pobjednika su, kod rezultata 15:14, odlučile dvije dvojke i pogodak za jedan poen najboljeg igrača u Pljevljima, Marka Mijovića.

Član šampionskog tima, Marko Dabanović, kazao je da je turnir zbog kiše morao da se preseli u dvoranu, ali da je bez obzira na te okolnosti bilo je dosta publike.

“Mečevi su ispraćeni maksimalno i sve je organizovano na visokom nivou. Naravno da sam zadovoljan što smo osvojili prvo mjesto, bilo je mnogo dobrih ekipa, a posebno me raduje što je bilo dosta timova iz Pljevalja. Nadam se da će oni nastaviti sa takmičenjem i u drugim gradovima Crne Gore”, kazao je Dabanović.

Turnir je obilježio dvodnevni program, u petak i subotu, a prvog dana TMN trio osvojio je turnir u konkurenciji djevojaka.

Članice TMN trija Tara Vulović, Maša Bujišić i Nađa Čabarkapa, u zanimljivom finalu pobijedile su branioca titule, MM market, rezultatom 18:14.

Na turniru u ženskoj konkurenciji učestvovale su još dvije ekipe, Space Jam i Swish.

Dan basketa na Trgu Đorđija Peruničića protekao je i u znaku individualnih takmičenja za mlađe.

Najbolji u šutiranju trojki bili su Miloš Tanović i Darija Tomović, a u šutiranju slobodnih bacanja Denis Čakar i Tijana Čelebić.

