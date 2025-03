Dušku petoplasirani na Evropskom prvenstvu u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac Enes Dušku kao petoplasirani završio je nastup na Evropskom prvenstvu za mlade u olimpijskim kategorijama.

Takmičar tekvondo kluba Ulcinj je večeras u Bukureštu, u kategoriji do 73 kilograma, eliminisao u prva dva kola predstavnike Rumunije 2:0 i Moldavije 2:1, u neizvjesnom meču.

Od medalje odvojio ga je poraz reprezentativca Ukrajine 2:0.

“Tim porazom stao je korak do borbe za medalju, ali njegov trud i plasman među pet najboljih u Evropi predstavljaju veliki uspjeh za crnogorski tim.

Prvenstvo u Bukureštu pokazalo je izuzetno visok nivo takmičenja, a Dušku je svojim nastupima dokazao da može ravnopravno da se nosi sa najboljima u Evropi”, rekao je njegov i trener reprezentacije Fikret Dušku.

