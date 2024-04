Đurović i Slovenka Dolenc najbolji atletičari mitinga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativac, Tomaš Đurović i Slovenka Neža Dolenc, najbolji su atletičari međunarodnog mitinga Atletski trofej Montenegro – 2024.

Đurović, član Atletskog kluba Podgorica, pobijedio je hicem od 18,88 metara.

Taj rezultat po tablicama Svjetske atletske federacije (IAAF) vrijedi 1.054 boda.

Dolenc je bila je najbrža u trci na 100 metara sa preponama (14,35), a taj rezultat po IAAF tablicama vrijedi 974 boda.

Na takmičenju je nastupilo više od 160 atletičara iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Na takmićenju su postavljena i četiri nova rekorda mitinga.

