Đuranović u finalu skoka u dalj

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Anđela Đuranović plasirala se u finale skoka u dalj na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore u slovačkoj Banjskoj Bistrici.

Članica barskog kluba Sanja do plasmana među 12 najboljih došla je skokom od pet metara i 80 centimetara.

Finale je na programu sjutra u deset sati i 40 minuta.

U kvalifikacijama nastupilo je 35 atletičarki sa ispunjenom normom za Evropsko prvenstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS