Duloviću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Vojin Dulović dobio je novi mandat za predsjednika Skupštine Karate saveza, saopšteno je danas iz te asocijacije.

On je na toj funkciji od sredine marta 2022. godine, kada je zamijenio Vladimira Jokovića, koji je zbog političkog angažmana, a shodno odredbama novog Zakona o sportu, morao da podnese ostavku.

Dulović, koji je ranije obavljao i funkciju predsjednika Tehničkog komiteta, osnivač je i dugogodišnji trener Karate kluba Risan.

Na Skupštini u podgoričkom hotelu Voko usvojen je Izvještaj o radu u 2023. i Plan rada za 2024. godinu.

Skupštini su prisustvovala 34 delegata.

