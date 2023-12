Dulović sportista godine u izboru novinara

Podgorica, (MINA) – Karatista Nenad Dulović najbolji je sportista Crne Gore u 2023. godini, u tradicionalnom 69. izboru Udruženja sportskih novinara (USN).

Dulović je godinu krunisao srebrnom medaljom na senorskom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

U 2023. godini osvojio je i balkansko zlatno odličje.

Karatista Omladinca u anketi dobio je 34 glasa.

Za kapitena košarkaške reprezentacije Nikolu Vučevića glasalo je 28, a za boksera Budve Nikolu Liješevića 16 novinara.

Fudbaler madridskog Atletika, Stefan Savić i jedriličar tivatskog Delfina, Nikola Golubović, dobili su po četiri, a rukometaš njemačkog Gumerzbaha, Miloš Vujović, dva glasa.

Po jedan glas u anketi dobili su vaterpolista Aleksandar Ivović, sportski ribolovac Ivan Dejanović, atletičarka Marija Vuković, džiu džicu reprezentativac Dejan Vukčević, rukometašice Itana Grbić i Tatjana Brnović, fudbalerka Armisa Kuč, fudbaler Nikola Krstović i kik bokser Nemanja Čađenović.

Najbolji novinar u izboru USN je Danilo Petrović iz Radio televizije Crne Gore, dok je najbolji mladi novinar Savo Njunjić iz dnevnog lista i portala Vijesti.

U anketi učestvovalo je 97 novinara, članova Udruženja.

Za doprinos razvoju i promociji crnogorskog sporta, Udruženje će dodijeliti Specijalno priznanje novinaru Gradske televizije i generalnom sekretaru Teniskog saveza Crne Gore Aleksandru Sekuloviću.

Udruženje će za izuzetne rezultate u 2023. godini uručiti priznanja Nikoli Vučeviću, Petru Liješeviću, bokserki Bojani Gojković i Nikoli Goluboviću.

Komisija Udruženja, u sastavu Vlado Jovićević, Todor Brajković, Uroš Radulović, Željko Šoć i Emil Ličina, odlučila je da priznanje Ranko Jovović, u znak sjećanja na bivšeg predsjednika, dodijeli dugodišnjem novinaru i publicisti Huseinu-Cenu Tuzoviću.

Posebna priznanja za uspješnu organizaciju zvaničnih međunarodnih takmičenja biće uručena Bokserskom, Šahovskom i Stonoteniskom savezu, Paraolimpijskom komitetu, kao i Pavlu Pepđonoviću i Miloradu Cauševiću.

Udruženje, na zahtjev Svjetske asocijacije novinara, dostavilo je odluku o najboljim sportistima Crne Gore u obje konkurencije.

U muškoj konkurenciji to su Nenad Dulović, Nikola Vučević i Petar Liješević, a u ženskoj Bojana Gojković, tekvondistkinja Anđela Berišaj i fudbalerka Armisa Kuč.

Najbolji sportista i laureati novinarskih nagrada dobiće, pored pehara i plaketa, vaučere u iznosu od 300 i 200 EUR za kupovinu sportske opreme u prodavnicama Komapnije Bravere, koja posluje u sistemu Sport vižn /vision/.

Svečano uručenje nagrada biće održano u petak, 22. decembra, u 11 sati, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

