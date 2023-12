Dulović i Vukčević sportisti Podgorice

Podgorica, (MINA) – Karatistia Nenad Dulović i džiu džicu reprezentativac Dejan Vukčević proglašeni su za najbolje sportiste Podgorice u 2023. godini.

Dulović je godinu krunisao srebrnom medaljom na senorskom Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

U 2023. godini osvojio je i balkansko zlatno odličje.

“Nagrade su vrhunac svega onog urađenog tokom ove godine i nagrada za uloženu ogromnu energiju. Uvijek sam težio da budem među najbolima i danas sam tu gdje jesam. Hvala mom klubu, treneru Žarku Rakoviću, Karate savezu i predsjedniku Predragu Perković, a ovo priznanje je i jedan vid zahvalnosti za svu pomoć koju am imao od njih”, kazao je Dulović.

Vukčević je nastavio dominaciju i četvrti put bio zlatni na šampionatu svijeta.

Taj šampionat bio je ujedno i posljednji u njegovoj takmičarskoj karijeri, jer se i zvanično oprostio od takmičenja i posvetio trenerskom poslu.

“Treći put dobijam laskavo priznanje, poslije 30 godina bavljenja sportom u džudou i džiu džici. MIslima da je bilo dovoljno. Iza svega toga stoji naporan rad i svakodnevnio treninzi”, kazao je Vukčević.

Titulu najboljeg kluba nosi Karate klub Omladinac, dok je najbolji trener Žarko Raković, član stručnog štaba tog trofejnog kolektiva.

“Bio sam silno motivisan ove godine, želio da 2023. godina bude istorijska za naš klub. Uspjeli smo u tome, osvojili smo četiri evropske i svjetske medalje. To je najbolji rezultat od kada sam u klubu. Siguran sam da će sljedeća biti još bolja i da ćemo imati šta da pokažemo”, rekao je Raković.

Plakete za vrhunske rezultate na osnovu rezultata u seniorskoj konkurenciji dobili su karatistkinja Omladinca Milena Jovanović, džiu džicu majstor Arso Milić, kik bokser Budućnosti Nemanja Čađenović i džiju džicu reprezentativka Anđela Vukčević.

Plakete za ostvarene rezultate u 2023. godini zaslužili su Kik boks klub Rad, Košarkaški klub SC Derbi, Džiu džicu klub Feniks, Klub malog fudbala Titograd, Plesni klub Sonrisa, Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, atletičarka Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor Maja Rajković, četverac iz Džiju džicu kluba Feniks Aleksa Radulović, Krsto Radulović, Mladen Bojanović i Selma Ličina, Tomislav Đinović iz Bokserskog kluba Zlatičanin i automobilista “Podgorica rejsing tima” Filip Kunčer.

Tradicionalno, izabrani su i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice od 13 do 16 godina).

To su Lana Rakočević (Ženski odbojkaški klub Budućnost), Vuk Stanojević (Odbojkaški klub Budućnost), Jakša Milanović (Vaterpolo plivački klub Budućnost), Lazar Savović (Fudbalski klub Budućnost), Janja Dragišić (Ženski košarkaški klub Budućnost Bemax), Dražen Šutović (Karate klub Budućnost), Mina Boričić (Karate klub Omladinac), Jovan Radulović (Džudo klub Milenijum), Ognjen Radošević (Džudo klub Nenad Sinanović) i Balša Sinđić iz Džiu džicu kluba Stara Varoš.

Zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju školskog sporta uručene su Fikretu Juleviću (OŠ “Pavle Rovinski”) i Tanji Raković (SSŠ “Ivan Uskoković”), a plaketu za dostignuće u netakmičarskom sportu zaslužio je aikido majstor Janko Burić (Aikido klub Budućnost).

Za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za sport, kao i promociju sporta nagrađen je “Hotel Voco”, dok je priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom dobiča volonterska organizacija “ADP Zid”.

Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije dobili su Sportsko rekreativno društvo Ekomen i Zoran Kažić, dok je posebnu zahvalnicu za medijsku promociju aktivnosti Sekretarijata za sport dobio portal Sportfem.

Nagrade za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta uručene su Slavku Vlahoviću, braći Antu i Janku Miročeviću, braći Miodragu i Draganu Perunoviću, Nikoli Petroviću, Draganu Drobnjaku, Momčilu Markušu, Nikoli Rakoviću i Avdulahu Radončiću.

Sekretarijat za sport posthumno je dodijelio plakete porodicama zaslužnih sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – Petru Porobiću i Neđeljku Burzanoviću.

Gradonačelnica Olivera Injac kazala je da rezultati sportista i sportskih radnika potvrđuju da je POdgorica, ne samo administrativni, privredni i kulturni, već i sportski centar.

“Vaši rezultati zaslužuju punu pažnju i poštovanje, jer govore o tome kako treba razvijati disciplinu i sportski duh i kako treba biti primjer drugima, a prije svega generacijama koje stasavaju. Odajemo i priznanje onima koji nijesu sa nama, ali su ostavili neizbrisiv trag na sportskim stranicama priče o našem gradu i Crnoj Gori”, rekla je Injac.

Svečanost proglašenja najboljih održana je u hotelu Voko.

