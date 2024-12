Dulović i Jovanović najbolji u borbama, Mijač i Mraković u katama

Podgorica, (MINA) – Nenad Dulović i Milena Jovanović najbolji su karatisti Crne Gore u seniorskoj konkurenciji, u borbama, a Vladimir Mijač i Mila Mraković u katama, u tradicionalnom izboru Karate saveza.

Dulović je godinu krunisao srebrnom medaljom na senorskom Evropskom prvenstvu u Zadru.

U 2024. godini ima i balkansko zlatno odličje.

“Uspješna godina za mene, seniorska evropska medalja. Nijesam imao prilike da nastupim na više takmičenja. Sljedeća godina je ključna za moiju karijeru, očekuje me Evropsko i Svjetsko prvenstvo i Svjetske igre. Pripremam se i nadam se najboljem”, rekao je Dulović.

On se zahvalio Karate savezu na organizaciji i kolegama u klubu i treneru Žarku Rakoviću, svojoj porodici.

“Hvala i Karate savezu, znači mi nagrada i predstavlja podstrek za još jači rad”, rekao je Dulović.

Jovanović je kazala da je velika čast biti treći put proglašen za najbolju karatistkinju Crne Gore.

“Nadam se da ću u predstojećoj godini napraviti još veće rezultate i ponoviti uspjeh. Čestitam svima koji su dobili priznanje i želim im srećnu i uspješnu 2025. godinu”, rekla je Jovanović.

Mijač je istakao da je 2024. bila sjajna godina za njega i crnogorski karate i da priznanja koja su im uručena predstavljaju krunu svih ovogodišnjih rezultata.

“Takođe pružaju dodatni motiv da u narednoj godini radim još kvalitetnije i postižem bolje rezultate. Zahvaljujem se porodici, trenerima, selektorki i Karate savezu na najvećoj podršci. Čestitam svim osvajačima nagrada i želim srećne novogodišnje praznike”, rekao je Mijač.

Za trenera godine proglašen je Žarko Raković.

Najuspješniji mladi takmičari za 2024. godinu su Jovana Damjanović i Jusuf Saljiu, dok je Omladinac dobio priznanje za najbolji karate klub u Crnoj Gori.

Ovogodišnja dobitnica priznanja Zlatna plaketa karate sporta je proslavljena reprezentativka Biserka Radulović.

Na svečanosti proglašenja najboljih u 2024. godini dodijeljene su plakete svim osvajačima evropskih i svjetskih medalja, kao i priznanja svim ovogodišnjim šampionima Balkana.

Predsjednik Karate saveza Predrag Perković kazao je da je svečanost proglašenja najboljih prilika da se Savez zahvali partnerima koji su podržali rad saveza u godini na izmaku.

