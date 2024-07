Dukić spreman za nastup na Olimpijskim igrama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić četvrti nastup na Olimpijskim igrama u karijeri počeće u četvrtak u Marseju, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Dukić će se takmičiti u klasi ILCA7.

“Preostala su dva dana do početka takmičenja. Uzbuđenje raste kako se primiče početak. Trenirali smo dosta dobro i pripremni period iskoristili smo kako treba”, kazao je Dukić.

On je naglasio da se odlično osjeća i da će se potruditi da na najbolji mogući način predstavi Crnu Goru na Igrama.

“Osjećam se i psihički i fizički dobro i dominantno. Nadam se da ću to iskoristiti na pravi način. Iskustva koja sam stekao na prethodnim igrama, zaključno sa Tokijom, puno će mi značiti. Trudiću se da na dostojanstven način predstavljam sebe, svoju porodicu i Crnu Goru”, kazao je Dukić.

