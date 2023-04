Dukić osvojio 22, Marković 43. mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić osvojio je 22, dok je Ilija Marković nastup na Svjetskom kupu Prinzeza Sofija u klasi ILCA 7 završio na 43. mjestu.

Za plasman u finalnu, odnosno zlatnu grupu, u klasi ILCA 7 konkurisalo je 185 najboljih jedriličara svijeta.

Dukić je do finala stigao kao 27, a Marković kao 50 u grupi.

Uslijedila su dva finalna dana i još četiri regate, u kojima su crnogorski jedriličari uspjeli da poprave plasman.

Dukić je takmičenje završio na 22, a Marković, kao jedan od najmlađih takmilara u finalu, na 43. mjestu.

Na regatnom polju bilo je 1.300 jedriličara u svim olimpijskim klasama.

Dukić i Marković bili su učesnici finalne grupe i na nedavno održanom Evropskom prvenstvu.

