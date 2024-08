Dukić osmi nakon dvije regate i prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima osmo mjesto nakon prvog takmičarskog dana i dvije olimpijske regate.

Dukić, koji se takmiliči u klasi ILCA 7, bio je treći nakon prve regate, dok je u drugoj završio na 23. mjestu i pokvario plasman.

On je odlično počeo takmičenje i do okreta bio je lider, nakon čega je vođstvo preuzeo Holanđanin Duko Bos, a crnogorski jedriličar pao na šestu poziciju.

Odličnim jedrenjem u nastavku Dukić se vratio u vrh i prvu regatu završio na trećem mjestu.

Dukić četvrti put nastup na Igrama u karijeri, a najbolji rezultat ostvario je prije tri godine u Tokiju, kada je završio na 17. mjestu.

Nastup u Tokiju obilježio je pobjedom u drugoj regati.

Dukić je u gripi sa 43 najbolja jedriličara planete, koji će se boriti za mjesto u TOP 10, odnosno u medal race regati, a zatim i za medalje.

