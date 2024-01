Dukić izborio olimpijsku vizu za Pariz

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić izborio je vizu za Olimpijske igre u Parizu.

On je prvi crnogorski sportista koji je osigurao nastup na tom takmičenju.

Dukić će četvrti put nastupiti na Olimpijskim igrama, nakon što se takmičio i u Londonu 2012, Rio de Žaneiru 2016. i Tokiju 2021. godine.

Nastup na Igrama obezbijedio je na Svjetskom prvenstvu u Australiji, u klasi Ilka 7, gdje je takmičenje završio na 21. mjestu u finalnoj grupi, odnosno kao drugoplasirani među onima koji do sada nijesu imali olimpijsku normu.

Poslednjeg dana takmičenja, na programu je bila još jedna regata, ali nije bilo stabilnog vjetra kako bi se jedrilo.

“Radi se o mom najbojem rezultatu na svjetskim prvenstvima u olimpijskoj godini. Sve to je pokazatellj dobrog rada za koji se nadam da će da se nastavi u narednom periodu”, zaključio je Dukić.

Odličan rezultat ostvario je i Ilija Marković, koji je završio na 39. mjestu.

