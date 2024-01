Dukić i Marković na korak od olimpijske vize

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličar Milivoj Dukić zauzima 21. mjesto u finalnoj grupi klase ILCA7 na Svjetskom prvenstvu u Australiji i uoči posljednjeg takmičarskog dana nalazi se na korak od vize za Olimpijske igre u Parizu.

U Austriliji se dijeli sedam viza za Pariz, a uoči posljednje regate Dukić je drugoplasirani u konkurenciji jedriličara koji nijesu obezbijedili olimpijsku vizu.

Drugi crnogorski predstav nik, Ilija Marković je trenutno 39, odnosno samo četiri mjesta ga dijele od mjesta koje vodi na Olimpijske igre.

Na osnovu pravila Međunarodnog olimpijskom komiteta i Svjetske jedriličarske federacije, na Igrama može da učestvuje samo jedan jedriličar iz svake države.

Dukić se bori za četvrti nastup na Olimpijskim igrama, dok bi Markoviću to bio debi na najvećoj svjetskoj smotri sporta.

Poslednjeg dana, na programu su dvije regate.

Prvo će 41 jedriličar zlatne grupe finalne serije još jednom odjedriti snage, dok će deset najboljih jedriti trku za medalje.

