Druga liga rezultati – Pobjeda Mladosti, poraz Bokelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti ostvarili su pobjedu, dok je Bokelj upisao poraz u 27. kolu Druge crnogorske lige.

Mladost je u Radanovićima pobijedila Grbalj 1:0 i 12. trjumfom zaostatak za vodećom ekipom Berana smanjila na tri boda.

Odlučujući pogodak postigao je Nikola Ukšanović u 87. minutu.

Važnu pobjedu u borbi za opstanak ostvarilo je Igalo, koje je pred svojim navijačima savladalo Bokelj 2:1.

Do sedmog trijumfa ove sezone ekipa Igala došla je golovima Alekse Maraša u 45. i i Miloša Grbića u 84. minutu.

Jedini pogodak za Bokelj postigao je Baba Musah Alhasan u 46. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Zete i Otrant-Olimpika u Golubovcima 1:1.

Domaćin je poveo golom Aleksandra Krstovića u 24. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Kristijan Škrelja u 84. minutu.

Pobjendika nije bilo ni u duelu Podgorice i Koma, koji su na DG areni igrali 1:1.

Ekipa sa Zlatice povela je pogotkom Bojana Pavićevića u sedmom minutu sudijske nadoknade.

Domaćin je poravnao u 12. minutu sudijskog dodatka, autogolom Slobodana Perišića.

Slobodni su u ovom kolu bili fudbaleri Berana.

Berane je vodeće na tabeli sa 42 boda.

Mladost je druga sa 39, dok su Bokelj i Podgorica osvojili po 35 bodova.

Na petom mjestu je Kom sa 34 boda.

