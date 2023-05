Druga liga – Mladost slavila u Beranama

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas u gostima ekipu Berana 1:0 i nakon 33. kola osamili se na čelu tabele Druge crnogorske lige.

Derbi šampionata odlučio je Bogdan Milić u 78. minutu.

U gostima slavio je i Bokelj protiv Zete 2:1 i ostao u trci za baraž.

Oba gola za Bokelj postigao je Igor Vukčevića iz jedanaesterca u 10. i 63. minutu.

Strijelac za domaće bio je Sreten Peruničić u 49. minutu.

Pobjednika i golova nije bilo u duelima Grblja i Podgorice, odnosno Igala i Otranta.

U ovom kolu su slobodni bili fudbaleri Koma.

