Drobnjak ponovo u SC Derbiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativac Igor Drobnjak naredne sezone nosiće dres SC Drerbija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Biće to njegov povratak u SC Derbi, nakon dvije sezone provedene u Budućnost Voliju.

Najbolju sezonu u karijeri odigrao je u Studentskom centru, gdje je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje ABA 2 lige.

Drobnjak je rođen 2000. godine u Podgorici, visok je 188 centimetara i igra na poziciji pleja.

U sezoni 2020/21 bilježio je 12,6 poena, četiri asistencije, 2,9 skokova i 1,35 ukradenih lopti po utakmici.

“Riječ je o eksplozivnom igraču, sjajnih atletskih predispozicija, dobrog šuta i odličnog fokusa u odbrani”, saopšteno je iz SC Derbija.

Podgorički klub je ranije doveo još jedno pojačanje na poziciji plejmejkera – Bornu Kapustu iz Cibone.

