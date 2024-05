Cijene nafte gotovo nepromijenjene

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice ostale su gotovo nepromijenjene jer najveće svjetske privrede ne rastu dovoljno brzo da bi ojačala potražnja za ‘crnim zlatom’.

Na londonskom tržištu je cijena barela prošle sedmice skliznula 0,2 odsto, na 82,79 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,2 odsto, na 78,26 USD, prenosi SEEbiz.

Nakon oštrog pada sedmicu prije, prošloge sedmice su se cijene nafte kretale u uskom rasponu jer trenutno nema razloga niti za njihov značajniji rast, niti pad.

Rast američke privrede postupno usporava zbog visokih kamatnih stopa, a kako je inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje povišena, zvaničnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) poručuju da bi kamate mogle ostati na povišenim nivoima duže vrijeme nego što se očekivalo.

Kako se očekuje dalje usporavanje rasta američke privrede, teško je za očekivati rast potražnje za naftom u najvećem svjetskom potrošaču ‘crnog zlata’.

Kineska privreda pokazuje znakove oporavka, no ne tako uvjerljive da bi se moglo očekivati značajnije jačanje potražnje.

Premda se situacija na Bliskom istoku nije sasvim smirila, analitičari procjenjuju da je smanjen rizik od eskalacije sukoba, pa ni tamošnji događaji trenutno ne utiču previše na cijene nafte.

Osim toga, očekuje se da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici zadržati politiku smanjenja proizvodnje i u drugoj polovini godine, nakon 1. jula, ako potražnja ne ojača.

Grupa će razmotriti proizvodnu politiku na sastanku 1. juna.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, od početka godine cijena nafte na londonskom tržištu porasla je oko sedam, a na američkom tržištu više od 7,5 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS