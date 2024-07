Drim tim pobijedio Srbiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Srbije poraženi su danas od Sjedinjenih Američkih Država 110:84, na startu olimpijskog turnira u Parizu.

Izabranici Svetislava Pešića do polovine meča bili su ravnopravan rival, poveli su na startu 10:2, dok je nakon serije od 8:0 bilo 20:14.

Američka selekcija predvođena Kevinom Durentom u 13. minutu prvi put stekla je dvocifrenu prednost (35:25), a Srbija je samo jednom prišla na minus dva (46:44).

Nastavak meča pripao je Amerikancima, koji su povećavali prednost do rekordnih i konačnih plus 26.

Durent je bio najefikasniji sa 23, dok je Lebron Džejms ubacio 21 koš.

U selekciji Srbije najbolji je bio Nikola Jokić sa 20 poena i osam uhvaćenih lopti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS