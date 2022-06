Dragan Pešić bronzani u desetoboju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atlettičar Dragan Pešić osvojio je bronzanu medalju u desetoboju na Balkanskom prvenstvu u Krajovi.

Do odličja došao je sa 7010 bodova.

U bacanju diska Danijel Furtula je bio četvrtoplasirani hicem od 61,33 metra.

Isti plasman ostvario je i Tomaš Đurović u bacanju kugle sa rezultatom 19,67 metara.

Njemu je za devet centimetara izmakla bronzana medalja koju je osvojio takmičar Gruzije.

Desetobojac Darko Pešić poslije tri discipline odustao je zbog povrede skočnog zglob i ligamenata.

U sedmoboju Mia Milašinović je završila na devetom mjestu (4394 boda), dok je Ivan Kukuličić u bacanju diska osvojio je 13. mjesto sa rezultatom 49,68 metara.

Crnogorska ekspedicija u Krajovi nastupila je oslabljena, bez Marije Vuković, Kristine Rakočević i Slađane Pejović.

Šampionat je okupio 450 takmičara iz 22 države.

