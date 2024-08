Đokoviću olimpijsko zlato

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu olimpijsku medalju.

On je danas u Parizu, u finalnom meču, savladao Španca Karlosa Alkarasa 2:0, po setovima 7:6 i 7:6.

Do prvog zlatnog odličja došao je nakon dva sata i 50 minuta igre.

Turnir je završio bez izgubljenog seta.

U karijeri ima i bronzu iz Pekinga.

Pobjedničko postolje kompletirao je Italijan Lorenco Muzeti.

