Đoković u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo olimpijskog turnira u Parizu.

On je danas u drugom kolu savladao Španca Rafaela Nadala 2:0, po setovima 6:1 i 6:4.

Do pobjede i trećeg kola došao je nakon sat i 43 minuta igre.

Naredni rival Đokovića biće bolji iz duela između Njemca Dominika Kepfera i Italijana Matea Arnaldija.

