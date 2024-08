Đoković u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale olimpijskog turnira u Parizu.

On je danas u četvrtfinalnom meču savladao Grka Stefanosa Cicipasa 2:0, po setovima 6:3 i 7:6.

Do pobjede i polufinala došao je nakon dva sata i tri minuta igre.

Njegov rival u polufinalu biće Italijan Lorenco Muzeti, koji je u dva seta pobijedio aktuelnog olimpijskog šampiona, Njemca Aleksandra Zvereva 2:0 (7:5 i 7:5).

U drugom polufinalu sastaće se Španac Karlos Alkaras i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Alkaras je u četvrtfinalu eliminisao Amerikanca Tomija Pola 2:0, po setovima 6:3 i 7:6.

Ože-Alijasim je do polufinala došao pobjedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda 2:1 (6:4, 6:7 i 6:3).

