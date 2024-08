Đoković i Alkaras u finalu

Podgorica, (MINA) – Novak Đoković i Karlos Alkaras igraće u finalu olimpijskog turnira u Parizu.

Đoković je večeras u polufiunalnom meču savladao Italijana Lorenca Muzetija 2:0 (6:4 i 6:2).

Do finala došao je nakon sat i 49 minuta igre.

Alkaras je nastup u finalu, ranije danas, izborio pobjedom protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 2:0 (6:1 i 6:1).

Pitanje finaliste riješeno je nakon sat i 15 minuta igre.

Finalni meč na programu je u nedjelju, a ona tenisera igraće za prvo zlatno odličje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS