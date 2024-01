Dobar start Dukića i Markovića na SP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski jedriličari, Milivoj Dukić i Ilija Marković, uspješno su počeli Svjetsko prvenstvo u klasi ILCA7, na kojem se bore za jednu od sedam viza za Olimpijske igre u Parizu.

Dukić se, nakon prvog dana takmičenja i odjedrenih regata, nalazi na 24, dok je Ilija Marković na 48. mjestu.

Dukić je prvog dana šampionata zabiljeližio 16. i četvrto mjesto, dok je Marković bio 18. i 36.

Na prvenstvu učestvuje 153 jedriličara iz 52 države svijeta.

Predviđena su dva jedrenja dnevno, što znači još dva dana i četiri regate kvalifikacija, odnosno tri dana i šest finalnih regata do završetka 30. januara.

Za 31. januar zakazana je trka za medalju deset najbolje plasiranih jedriličara, koja će odlučiti o osvajaču titule svjjetskog prvaka.

