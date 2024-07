Đinoviću zlatna medalja, Nikač zaustavljen u kvalifikacijama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović osvojio je zlatnu medalju na Gran pri mitingu u Novom Sadu, dok je Ambroz Nikač zaustavljen u kvalifikacijama.

Đinović je u klasi SH1, u discplini vazdušna puška R3, do zlatnog odličja došao sa 252,6 bodova u finalu.

On je ranije danas u kvalifikacijama bio trećeplasirani sa 629,8 krugova.

Đinovića je nedavno na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od plasmana na Paraolimpijske igre u Parizu.

Nikač je u klasi SH1, u disciplini gađanje iz pištolja P1, završio na 21. mjestu sa 533 kruga.

Đinovića sjutra očekuje i nastup u kategoriji R1.

Crnogorske strijelce u Novom Sadu predvodi trener Željko Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS