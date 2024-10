Đinović zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović nije uspio da se plasira u finale Evropskog prvenstva do 23 godine u Sofiji.

On je danas u polufinalnom meču kategorije do 60 kilograma poražen od domaćeg boksera Radoslava Rosenova, jednoglasnom odlukom sudija.

Đinović je plasmanom u polufinale obezbijedio bronzanu medalju.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin na putu do polufinala eliminisao je Bjelorusa Vladislava Smalouskija u osmini finala i Moldavca Vladislava Vaskovskija u četvrtfinalu.

PLasman u finale, ranije danas, izborila je Bojana Gojković i u nedjelju boriće se protiv Francuskinje Stelini Grosi za zlato i titulu šampionke Evrope.

Članica Budve je u polufinalu kategorije do 57 kilograma savladala, jednoglasnom odlukom sudija Bjeloruskinju Marinu Muliarčik.

Sa crnogorskim bokserima u glavnom gradu Bugarske borave selektor Nikola Ružić i trener BK Zlatičanin Momčilo Zlatičanin.

