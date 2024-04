Đinović u četvrtfinalu EP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović plasirao se u četvrtfinale seniorskog prvenstva Evrope u Beogradu.

On je danas u meču osmine finala, u kategoriji do 60 kilograma, eliminisao Mađara Armanda Kruzita Kovača.

Đinović je slavio prekidom u trećoj rundi.

Preciznim udarcem uzdrmao je rivala i primorao sudiju da prekine borbu.

Đinović je i do prekida dominirao i bio apsolutno bolji rival.

U četvrtfinalu, 24. aprila, čeka ga Francuz Amraui Lunes, koji je u osmini finala pobijedio Stefana Camovića iz Srbije.

Sjutra će mečeve osmine finala odraditi Petar Marčić (do 80) i Dilan Prašović (preko 92).

Marčića čeka Belgijanac Idris-Ajtan Sinembio, dok će se Prašović boriti protiv Litvanca Algirdasa Baniulisa.

U nedjelju će na ring Stefan Savković (do 71) protiv boljeg iz duela Mađara Romea Buze i Madojana Gurgena iz Jermenije.

Za utorak je planirana četvrtfinalna borba Tamare Radunović (do 70 kilograma) protiv Mađarice Ređine Lakoš.

Crnogorske boksere predvodi selektor Nikola Ružić, a u stručnom štabu su i treneri Sergej Kudrjavcov i Momčilo Zlatičanin.

