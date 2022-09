Đinović bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Tomislav Đinović nije uspio da se plasira u finale međunarodnog turnira Vojvođanska zlatna rukavica u Subotici.

Đinović je danas u polufinalnom meču kategorije do 60 kilograma, odlukom sudija na poene, poražen od Ukrajinca Ivana Ahapova.

Plasmanom u polufinale, koje je izborio pobjedom protiv Filipa Džide iz Srbije, obezbijedio je bronzanu medalju.

Ostali crnogorski predstavnici Mirko Šarčević, Nikola Radenović i Filip Božović u četvrtfinalu završili nastup na turniru.

Turnir, po mnogima jedan od najprestižnijih u boksu za omladinske kategorije, okupio je oko 350 učesnika iz 27 država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS