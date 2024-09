Đinović bez finala

Šateru, (MINA) – Parastrijelac Milan Đinović nije uspio da se plasira u finale streljačkog turnira na Paraolimpijskim igrama, u disciplini vazdušna puška SH1 – R3.

On je danas u Šatoruu, u Francuskom nacionalnom streljačkom centru, kvalifikacije završio na 26. mjestu sa 629,3 kruga.

Plasman u finale izborilo je osam najboljih, a za posljednje mjesto koje vodi u borbu za medalje bilo je dovoljno 633,8 bodova.

Đinovićev lični rekord iznosi 635,1 krug.

U kvalifikacijama nastupilo je 35 strijelaca.

„Generalno sam zadovoljan svojim nastupom. Moglo je to i mnogo bolje. Potrudićemo se naredni put više i trenirati malo bolje. Konkurencija je bila izuzteno jaka. Bilo je i treme, uticala je i ona da rezultat ne bude bolji“, rekao je Đinović agenciji MINA.

Đinović je debitovao na Paraolimpijskim igrama i ujedno on je prvi crnogorski sportista koji je nastupio na ovogodišnjoj manifestaciji.

Za nastup u Parizu dobio je specijalnu pozivnicu Bipartitne komisije Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Nedavno ga je na Evropskom prvenstvu u Granadi samo 0,1 krug dijelio od plasmana na Paraolimpijske igre u Parizu.

Prošle godine četiri puta potvrdio je minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

Rezultati Đinovića dobijaju na značaju ukoliko se zna da je svega dvije godine u paraolimpijskom sportu.

On je zvaničnu klasu dobio početkom juna 2022. godine u Šatoruu, dok je tri mjeseca kasnije u Novom Sadu prvi put nastupio kao klasifikovani sportista nastupio na Gran priju.

