DIF u polufinalu Studentske lige

Podgorica, (MINA) – Ekipa nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje plasirala se u polufinale Meridianbet Studentske lige Crne Gore u košarci.

Ona je danas u Podgorici, u posljednjem četvrtfinalnom meču, savladala ekipu Medicinskog fakulteta 58:50.

U polufinalu sastaće se ekipom Ekonomskog fakulteta.

U drugom polufinalu rivali će biti Prirodno-matematički fakultet i Građevinski fakultet.

Polufinalni dueli na progtramu su u subotu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS