Didije Dinar novi selektor rukometaša Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Legendarni francuski rukometaš

Didije Dinar novi je selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Dinar je deseti selektor nacionalnog tima nakon obnove nezavisnosti, a klupu preuzima nakon što je hrvatski stručnjak Vlado Šola u maju podnio ostavku, poslije eliminacije od Italije u baražu za Svjetsko prvenstvo.

Debi na klupi “lavova” imaće 6. novembra protiv Finske u Podgorici na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Dinar, jedan od najboljih odbrambenih igrača svijeta svih vremena, kao član jedne od najtrofejnijih generacija u istoriji rukometa, osvajao je zlato na sva tri velika takmičenja.

Tokom igračke i trenerske karijere osvojio je deset zlatnih medalja na najvećim takmičenjima!

Dva puta sa Francuskom je osvojio olimpijsko zlato (2008, 2012), tri puta je bio šampion svijeta (2001, 2009, 2011), a dva puta se popeo na krov Evrope (2006, 2010).

Ima i dvije bronzane medalje sa prvenstava svijeta (2003, 2005), te isto odličje sa EHF Euro 2008.

Na klupskom planu, osvojio je četiri trofeja EHF Lige šampiona, a ima nevjerovatnih 11 titula nacionalnog šampiona i to šest u Francuskoj i pet u Španiji.

Nakon završetka igračke karijere, bio je pomoćni trener (od 2013. do 2016. godine) i osvajač zlatnih medalja na EHF Euro 2014 i Svjetskom prvenstvu godinu kasnije, a potom i selektor Francuske od 2016. do 2020.

Kao selektor ima tri medalje sa najvećih takmičenja – 2017. je osvojio titulu prvaka svijeta i dvije bronzane medalje sa prvenstava Evrope (2018, 2019).

Proglašen je dva puta za trenera godine u izboru Svjetske rukometne federacije (2016, 2018).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS