DekorIva CO novi partner Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Kompanija DekorIva CO doo Nikšić novi je partner Košarkaškog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su sponzorski ugovor potpisali predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević i izvršna direktorica kompanije DekorIva, Milka Mićković.

“Na taj način Savez nastavlja da širi krug partnera, a sve u cilju boljeg i stabilnijeg funkcionisanja u narednom periodu”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Saopšteno je da DekorIva od osnivanja u kontinuitetu radila i radi na razvoju i praćenju najnovijih dostignuća u domenu proizvodnje kvalitetnog namještaja i opremanja svih vrsta enterijera, uvođenju sofisticirane tehnologije proizvodnje, opremanju najsavremenijim mašinama vodećih evropskih proizvođača neophodnih za kompletnu i kvalitetnu obradu punog drveta, izradu i montažu namještaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS