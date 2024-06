Dečić protiv prvaka Velsa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv velškog šampiona TNS-a, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Dečić će u prvom meču biti gost, dok će revanš biti odigran u Crnoj Gori.

Prvi mečevi su na programu 9. ili 10. jula, a revanši sedam dana kasnije.

Tuzani su prethodne sezone osvojili prvu titulu prvaka Crne Gore.

U ostalim parovima prvog kola sastaće se: Slovan Bratislava – Struga, Borac Banja Luka – Egnatia, Hamrun – Linkoln, Balkani – UE Santa Koloma,

Flora – Celje, Ki Klaksvik – Diferdanž, Panevezis – Helsinki, RFS – Larne, Vikingur Rejkjavik – Šamrok, Virtus – FCSB, Ludogorec – Dinamo Batumi, Ordabaši – Petrokub i Dinamo Minsk – Pjunik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS