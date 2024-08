Dečić bez plej-of runde, odlučili penali

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića nijesu uspjeli da se plasiraju u plej-of rundu Lige konferencija.

Dečić je večeras u Nikšiću, u revanš meču trećeg kola kvalifikacija, eliminisan nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca rezultatom 4:3.

Crnogorski predstavnik u regularnom toku slavio je 2:1 i anulirao prednost Helsinkija, koji je pred svojim navijačima slavio 1:0.

Promjene rezultata nije bilo ni nakon produžetaka, pa su putnika u plej-of odlučivali jedanaesterci.

Dečić je poveo golom Jana Puleja u 26. minutu.

Izjednačio je Luk Plandž u 43, dok je produžetke izborio Alen Mašović u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U penal seriji precizni za Dečić bili su Draško Božović, Augusto Čagas i Alen Mašović, Ognjen Stijepović je bio neprecizan, dok je Iljiru Camaju i Džonatanu Drešaju finski golman Tajmen Najhaus odbranio.

Pogotke za Helsinki postigao je Li Ervin, Diogo Tomas, Liam Moler i Kevin Polumec, dok je Igor Nikić odbranio penale Luksasu Lingmanu i Kaiju Meriulotu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS