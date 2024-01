Debrecin ubjedljiv u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Pogorici od mađarskog Debrecina 27:21, u utakmici desetog kola A grupe Lige šampiona.

Podgorički tim je tim porazom, osmim u dosadašnjem dijelu takmičenja, ostao bez šansi za šesto mjesto u grupi, posljednje koje vodi u osminu finala.

Do poluvremena ekipe su se konstantno smjenjivale u vođstvu, da bi Mađarice na startu nastavka pojačale tempo i golovima Petre Vamoš, Vivijen Groš i sedmim Grete Kačor došle do prednosti od tri gola (15:12).

Gošće su u 45. minutu prednost uvećale na četiri gola i praktićno već tada riješišile pitanje pobjednika.

Kačor je meč završila devet, a Vamoš sa šest pogodaka.

U podgoričkom sastavu, Lakidiatu Niakate postigla je šest,Ivona Pavićević postigla je pet, a gol manje Ivana Godeč.

Budućnost će u narednom kolu, 20. januara, ugostiti Đer.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS