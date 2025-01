Danska izborila finale SP

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske plasirali su se u finale Svjetskog prvenstva.

Danska je večeras u Oslu, u polufinalnom meču, savladala Portugal 40:27 i izborila četvrto uzastopno svjetsko finale.

Danska, koja je na prethodna tri šampionata osvojila trofej, do finala došla je sa maksimalnim učinkom.

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Matijas Gicel sa devet, dok je gol manje postigao Rasmus Šmid.

U selekciji Portugala najbolji je bio Antonio Areia sa pet golova.

Danska će u finalu, u nedjelju u 18 sati, igrati sa Hrvatskom.

Meč za treće mjesto, u kojem će rivali biti Francuska i Portugal, počeće tri sata ranije.

