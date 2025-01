Danska i Francuska osigurali prva mjesta

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Francuske novim pobjedama, kolo prije kraja glavne faze, osigurali su prvo mjesto u grupi i plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Danska je u Herningu savladala Švajcarsku 39:28 i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu šampionata.

Među osam najboljih je i Njemačka, koja je slavila protiv Italije 34:27 i osigurala drugo mjesto.

Slavila je i Češka protiv Tunisa 32:26.

Maksimalna je i Francuska, koja je u Varaždinu bila bolja od Holandije 35:28.

U drugoj grupi, Mađarska je savladala Austriju 29:26, dok je Sjeverna Makedonija bila bolja od Katara 39:34.

Sjutra su na programu mečevi drugog kola u grupama 3 i 4.

Sastaće se:

GRUPA 3 (BERUM)

Španija – Portugal 15.30

Švedska – Brazil 18.00

Čile – Norveška 20.30

GRUPA 4 (ZAGREB)

Argentina – Zelenortska Ostrva 15.30

Egipat – Slovenija 18.00

Hrvatska – Island 20.30

